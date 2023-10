Erling Haaland remporte le trophée Gerd Müller 2023 !

Cyborg.

« Bonsoir à toutes et à tous. D’abord je voudrais remercier tout le staff, les joueurs, l’entraîneur et toutes les personnes qui travaillent pour Manchester City. Merci aussi à mes proches et à ceux qui m’entourent chaque jour. Bonne soirée. » Emballé, c’est pesé. Le robot a fait du robot. Cette saison, c’est 56 buts en 57 matchs, 9 passes décisives, une Ligue des champions, la Surpercoupe de l’UEFA, la Premier League, une FA Cup… Rien n’a pu arrêter Erling Haaland, si ce n’est la mission de faire un discours rempli d’émotions et de joie. La raison est sûrement que derrière ce sacre se cache un lot de consolation.

