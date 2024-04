La prestation fantomatique d’Erling Haaland contre le Real Madrid en chiffres

Quelqu’un sait si Antonio Rüdiger a bien pensé à sortir Erling Haaland de sa poche après la rencontre ?

Ce mardi, Haaland n’a pas brillé lors du match nul spectaculaire entre le Real Madrid et Manchester City en quarts de finale aller de Ligue des champions (3-3). L’attaquant a été particulièrement bien muselé par Rüdiger et n’a pas existé dans la surface madrilène comme dans le jeu. Le Norvégien n’a tenté sa chance face au but qu’une seule fois, sur un tir repoussé par Andriy Lunin à la 7e minute de jeu et coté à 0,09 en matière d’expected goal. Le reste, eh bien, pas grand-chose pour sauver son match : seulement vingt ballons touchés en 90 minutes dont sept ballons perdus et six passes réussies sur les neuf tentées, selon les chiffres donnés par ESPN.

Si l’ancien joueur du Borussia Dortmund ne touche jamais un grand nombre de ballons par match, il parvient d’habitude à se procurer un grand nombre d’occasions. CBS Sports avance ainsi qu’il affiche une moyenne de 22 ballons touchés par rencontre en Premier League et en Ligue des champions, pour un ratio de 4,16 tirs tentés.

En même temps, son fournisseur n°1 Kevin De Bruyne n’est pas sorti du banc.

