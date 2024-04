Les statistiques de la large domination de Manchester City contre le Real Madrid

Dominer n’est pas gagner, épisode 2836.

Ce mercredi, le Real Madrid a joué un bien vilain tour à Manchester City en éliminant les Skyblues aux tirs au but (1-1, 3-4 T.A.B) après avoir pourtant été dominé dans le jeu durant pratiquement toute la rencontre. Un simple petit coup d’œil sur les statistiques du match suffit d’ailleurs à en avoir la confirmation. Selon les chiffres d’Opta Analyst et de Sofascore, Manchester City a eu 64% de possession de balle et a réussi deux fois plus de passes que son adversaire (846 contre 373). Offensivement, les Citizens ont tenté 33 tirs (pour 9 cadrés) contre 8 (dont 3 cadrés). L’équipe de Pep Guardiola a aussi obtenu 18 corners en 120 minutes, contre seulement un pour celle de Carlo Ancelotti. À l’arrivée, la moyenne d’expected goals penche aussi en la faveur des Mancuniens, avec 2,74 buts attendus contre 1,44.

Après la rencontre, Pep Guardiola a souhaité féliciter les Madrilènes pour leur qualification, mais aussi ses hommes pour leur dévouement tout au long de la rencontre. « Félicitations au Real Madrid, qui a très bien défendu et qui a fait preuve d’une solidarité incroyable, a-t-il déclaré en interview d’après-match. Je n’ai aucun regret sur ce que nous avons fait. Comme entraîneur, on essaye toujours de créer le plus d’occasions de but et d’en concéder le moins. Nous avons joué de manière exceptionnelle dans tous les domaines. Malheureusement, nous n’avons pas pu gagner. C’est comme ça. »

On a l’ADN européen dans ses gènes ou on ne l’a pas.

