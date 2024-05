Les fans français sont plus pessimistes que leurs voisins quant aux progrès dans la lutte contre l’homophobie

Le 17 mai, c’est la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie.

Pour l’occasion, la société internationale de sondages YouGov a dévoilé une étude sur la perception de l’homophobie par les fans de football professionnel au sein de cinq pays européens : la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Et parmi eux, ce sont les supporters français qui sont les plus nombreux à déclarer que l’homophobie est répandue dans le milieu du football professionnel. 58% d’entre eux considèrent en effet que ce fléau est courant, contre 48% pour l’Italie (2e) ou 40% pour l’Allemagne (5e).

Les Français sont aussi les plus pessimistes en ce qui concerne les progrès en la matière. Seuls 43% des fans pensent que la situation s’est améliorée au cours des dix dernières années, contre 27% de la population nationale. Les suiveurs français pensent que la principale raison qui pourrait dissuader un joueur à faire son coming out serait la réaction des supporters de sa propre équipe, là où les Britanniques estiment par exemple que ce serait plutôt la réaction des médias qui serait problématique.

L’étude complète est disponible sur le site de YouGov, avec à chaque fois une mise en parallèle de l’avis des supporters de football et de la population nationale de chaque pays.