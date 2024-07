Le récap du jour : le temps long

Plus que deux dodos avant la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre. En attendant, on se tourne les pouces, on regarde le Tour de France, et on patiente sagement. Voici ce qu’il faut retenir de ce 12 juillet 2024.

Top Spiel

Ça fait long, là non ? Qui se souvient de la frappe d’Arda Güler ? Du missile de Nicolae Stanciu ? Du bonbon de Xherdan Shaqiri ? On dirait que ça fait une éternité qu’on est privés de foot.

Ils ont déjà gagné leur place pour l’équipe type : Luis de la Fuente et Gareth Southgate

Dans 48h, les deux sélectionneurs se livreront l’explication finale de cet Euro. Mais avant même de savoir qui quittera l’Allemagne en vainqueur, les voilà qui ont déjà conquis les cœurs, ou du moins ceux de leur fédération respective. En effet, aussi bien l’Espagne que l’Angleterre souhaiteraient prolonger leur homme avant même la finale. Une belle consécration pour De la Fuente, qui a jusqu’à présent parfaitement réussi son premier grand tournoi, quand Southgate espère valider ses belles années pour le premier titre depuis 1966 pour les Three Lions. On comprend : qui ne rêve pas d’affronter Didier Deschamps dans deux ans aux États-Unis ?

Fan zone

Impossible de regarder cette vidéo en ne se disant pas que ça aurait pu être nous si Kylian Mbappé n’avait pas envoyé un drop en direction de la cage espagnole… Il faudrait faire une étude pour calculer le nombre de litres de bière « gâchés » par ces effusions de joie.

Sheffield's fan zone reacts to Ollie Watkins' winning goal for England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/26ApIv0PT7 — ITV News Calendar (@itvcalendar) July 11, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 30

Intenable depuis le début du tournoi, Lamine Yamal est sans surprise le joueur ayant réussi le plus de dribbles parmi les deux équipes finalistes : 30 en six matchs (dont à peine 20 minutes contre l’Albanie). Mais attention, son compère Nico Williams n’est pas loin avec 29 adversaires éliminés. Que la force soit avec les latéraux anglais.

🇪🇸🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Who’ll be running the show on Sunday?#EURO2024 pic.twitter.com/B5v6VC2zAL — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 12, 2024

Dites « Käse »

À défaut de championnat d’Europe, Tomáš Souček s’est offert un trophée ce vendredi : celui de meilleur joueur tchèque de l’année. En voilà une belle consolation après s’être fait mettre à la porte dès le premier tour !

De l’autre côté du mur

La politique continue de faire la une de l’actualité en France, et tous les coups sont de nouveau permis alors que la situation peine à se décanter, cinq jours après le second tour des élections législatives. Gérald Darmanin a fustigé l’élection de Gabriel Atal à la tête du groupe parlementaire Renaissance, cette dernière ne réglant pas « la ligne du parti », tandis que plusieurs syndicats, la CGT en tête, ont rejoint les nombreux appels à la formation d’un nouveau gouvernement sous l’égide d’un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire. Des joutes verbales qui dépassent totalement Joe Biden, auteur d’un nouveau lapsus improbable en parlant de son vice-président Trump. En Ukraine, les services de renseignement britannique annoncent que 70 000 soldats russes ont été mis hors de combat au cours des deux derniers mois, alors que la guerre continue de s’enliser. Même le Tour de France ne suffit pas à apporter de vrai rayon de soleil après de longues heures d’ennui pour une minute de plaisir et un sprint remporté par Jasper Philipsen.

La Dégaine du jour

Qui dit jour de repos dit activités ludiques sur le camp de base de l’Angleterre. Après le golf collectif de la semaine passée, Trent Alexander-Arnold et Aaron Ramsdale se sont essayés à un billard amélioré avec pour but de rentrer le maximum de boules en 40 secondes. Résultat : 159 points pour le duo, record du tournoi. En guise de récompense, les deux comparses se sont vus offrir une magnifique veste dorée, beaucoup trop serrée (pour la gênance de voir le portier d’Arsenal l’enfiler, vous pouvez directement zapper à 56’50).

Il semblerait que pour le Red, le look soit un peu plus difficile à assumer.

Rodri, l’ordinateur a un travail à terminer