Une mesure prise pour protéger les arbitres à l’Euro 2024

Fini le blabla, place aux sanctions.

Le patron de l’arbitrage à l’UEFA, Roberto Rosetti, a pris une mesure forte pour protéger ses hommes lors de l’Euro. Désormais, les responsables du sifflet seront intransigeants face aux protestations intempestives durant les matchs et ne communiqueront qu’avec les capitaines d’équipes. Les arbitres « seront fermes sur les mauvais gestes et les protestations afin de protéger l’image du jeu et de laisser un héritage positif aux générations futures », a confié Rosetti aux sélectionneurs lors des ateliers préparatoires au tournoi qui se sont déroulés au siège de l’instance, rapporte L’Équipe.

Le dirigeant confirme également que si un joueur ne respecte pas la règle, il sera d’office sanctionné d’un carton jaune. En outre, il précise que « si le capitaine est un gardien, il faudra désigner un joueur de champ pour remplir ce rôle si un incident se produit à l’extrémité opposée du terrain ». Une nouveauté importante pour le confort du jeu qui offre plus de sérénité et de sécurité au corps arbitral et renforce par la même occasion le rôle des capitaines pour « s’assurer que (leurs) coéquipiers respectent l’arbitre ».

Et maintenant, il faut que ce soit appliqué.

