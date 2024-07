Une ancienne affaire de violence sexuelle ressurgit pour Ben Yedder

Une histoire à se faire des nœuds au cerveau.

Dans une longue enquête publiée ce vendredi dans son magazine, L’Équipe a retracé les sombres affaires dans lesquelles Wissam Ben Yedder est empêtré, dont l’une d’elles n’était pas connue – jusqu’à aujourd’hui – publiquement : un accord, qui devait rester confidentiel, pour acheter le silence d’une jeune femme. L’ex-attaquant de l’AS Monaco aurait en effet versé 1,6 million d’euros à une joueuse de l’équipe féminine monégasque, qui l’accuse de l’avoir violée en septembre 2022, pour obtenir « une stricte confidentialité et la renonciation à toute action en justice ». Selon les informations du quotidien français, cette somme aurait transité par le compte bancaire américain de l’ancien président de l’ASM (2008-2009) Jérôme de Bontin, devenu actionnaire majoritaire de la section féminine du club de la Principauté. Celui-ci affirme ne pas avoir connaissance de cet accord, qui aurait été dissimulé auprès de la banque et passé comme facture de « droit à l’image » pour ne pas éveiller les soupçons. L’affaire serait un secret de Polichinelle sur le Rocher : la joueuse concernée et son amie présente le soir des faits reprochés en auraient notamment parlé à une équipière.

Mais ce n’est pas tout ce que révèle L’Équipe. Le désormais ex-agent du joueur français, Meïssa N’Diaye, aurait falsifié la signature du contrat d’agent de 2023 en copiant collant celle présente sur le contrat de 2019, lorsque Ben Yedder jouait ses derniers mois à Séville. En mars dernier, ses 4 millions d’euros de commission lors du transfert à l’AS Monaco auraient été gelés par la justice à la demande du joueur, mais N’Diaye aurait depuis porté plainte pour « dénonciation calomnieuse ». Deux nouvelles polémiques qui s’ajoutent à d’autres affaires publiquement connues concernant Ben Yedder, qui dit avoir été « manipulé par son entourage » selon L’Équipe. Quelques mois après avoir été condamnés à six mois de prison avec sursis pour fraude fiscale, Wissam Ben Yedder et son frère avaient été accusés, en juillet 2023, par deux femmes de rapports sexuels non consentis puis mis en examen pour « viol, tentative de viol et agression sexuelle », dont les conclusions de l’enquête n’ont pas encore été rendues. Son ex-épouse avait également porté plainte pour violences conjugales en février 2024 avant que l’affaire ne soit désormais classée « par manque de preuves ».

