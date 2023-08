Wissam Ben Yedder mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle

Ce jeudi, Wissam Ben Yedder a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, selon les informations de Nice Matin. L’attaquant de l’AS Monaco a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que son frère a aussi été mis en examen pour les mêmes chefs d’accusation. L’adjoint au procureur de la République de Nice a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire contre le joueur dont la police judiciaire niçoise se chargera.

L’international français et son petit frère auraient imposé des actes sexuels à deux femmes âgées de 19 et 20 ans le 10 juillet dernier, lors d’une soirée à Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes. Les deux jeunes femmes avaient porté plainte rapidement après les faits. Présenté devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nice jeudi, Wissam Ben Yedder a été libéré contre une caution de 900 000 euros et pourrait prétendre à jouer ce dimanche avec l’ASM face à Clermont. Depuis l’ouverture de l’enquête en juillet, il n’a reçu aucune sanction de la part du club de la Principauté, s’entraînant normalement avec le reste du groupe et participant aux matchs de préparation.

