Wissam Ben Yedder est visé par une enquête pour agression sexuelle

D’après des informations de France Info, l’attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder est la cible d’une enquête pour agression sexuelle et viol. A l’issue d’une soirée passée sur la Côte d’Azur en début de semaine, le joueur de 32 ans et son petit frère auraient imposé des actes sexuels à deux femmes âgées de 19 et 20 ans.

Ces dernières ont déjà déposé plainte contre les deux frères. Pour le moment, aucune audition n’est prévue et le joueur n’a pas été placé en garde à vue. A quelques jours de la reprise, l’international français commencera la saison dans ce contexte lourd.

