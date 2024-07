Avant la finale de l’Euro, les pubs anglais se frottent les mains

Beer is coming home.

L’Angleterre va disputer dimanche sa seconde finale d’Euro consécutive, cette fois sans restrictions liées au Covid 19. Ce qui va provoquer un exode de masse en direction des pubs de tout le pays, qui prévoient déjà de faire leur chiffre de l’année le soir du match. Selon l’association britannique de la bière et des pubs (BBPA), qui a déjà relayé une pétition réclamant un jour férié en cas de victoire des Three Lions, les tenanciers « s’attendent à tirer dix millions de pintes supplémentaires, entre la préparation d’avant-match et le coup de sifflet final, ce qui représente un chiffre d’affaires supplémentaire de 48 millions de livres (57 millions d’euros). »

