Le drôle de cadeau offert à Fabián Ruiz et Jesús Navas par leur ville natale

De quoi se fournir en tomate frito pour la saison.

Après leur victoire à l’Euro, Jesús Navas et Fabián Ruiz ont été accueillis en héros par leur ville natale de Los Palacios y Villafranca, en Andalousie. Pour l’occasion, les joueurs andalous ont également reçu un cadeau de l’Association des producteurs de tomates de la ville : leur poids en tomates, tout simplement. À savoir 83 kilos pour le Parisien, et un plus de 64 kilos pour le joueur de Séville.

🍅 JESÚS NAVAS y FABIÁN reciben su PESO en tomates como ya es COSTUMBRE tras ganar la EUROCOPA con la @SEFutbol. 🎥 @AlvarooSVQ | #ZonaMixta pic.twitter.com/yA7R8ZufOD — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 16, 2024

Ce drôle de cadeau est devenu une tradition pour cette ville située dans la province de Séville, très réputée pour ses fruits rouges et charnus. En 2023 déjà, après la victoire de la Roja en Ligue des nations face à la Croatie, Los Palacios avait régalé Jesús Navas, Fabián Ruiz et Gavi de ses « bombónes ». Un joli cadeau pour Navas, probablement son dernier en tant que footballeur, lui qui a annoncé prendre sa retraite internationale après l’Euro, et qui mettra un terme à sa carrière de joueur en décembre 2024.

Une salade de tomates, le mois de juillet et la mer, il ne manque plus que ce classique pour se reposer après l’Euro.

