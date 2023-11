Manchester City se promène face aux Young Boys et se qualifie en huitièmes

Manchester City 3-0 Young Boys

Buts : Haaland (23e SP, 52e) et Foden (45+1e) pour les Citizens. Expulsion : Lauper (53e) chez les Jeunes Garçons.

Les Young Boys privés de dessert.

Manchester City s’est tranquillement imposé face aux Young Boys ce mardi à l’Etihad Stadium, validant son ticket pour les huitièmes. Il n’y avait pas besoin de se poser devant cette rencontre pour en deviner le scénario. Ça tombe bien, ce duel anglo-suisse n’était pas diffusé en France. Sans surprise, les locaux, quelque peu remaniés, prennent les commandes de la partie et rôdent autour de la surface helvète. Jusqu’à l’inévitable : Matheus Nunes est bousculé dans la zone de vérité par Sandro Lauper, et l’arbitre désigne le point de penalty. Qui d’autre qu’Erling Haaland pour le prendre ? Personne. Le Cyborg ouvre son pied pour tromper Anthony Racioppi et débloquer la partie (1-0, 23e).

Les Citizens doublent la mise juste avant la pause grâce au précieux Phil Foden et à son délicieux pied gauche. Trouvé côté droit par Jack Grealish, l’Anglais contrôle le ballon avec amour, et passe devant Ulisses Garcia sans vergogne. Il a tout le temps d’ouvrir son pied pour trouver le petit filet opposé de l’ancien portier de l’OL (2-0, 45+1e). Qui pour claquer un troisième but ? Haaland, évidemment. Touché à l’entrée de la surface, le Norvégien s’excentre sur la gauche, puis décoche une puissante frappe du gauche qui transperce les filets (3-0, 52e). Déjà fautif sur le penalty, Lauper conclut sa soirée à la 53e minute, en prenant une seconde biscotte. Sympas, les Mancuniens ne giflent pas davantage les Bernois, et valident tranquillement leur qualification en huitièmes de finale.

Prêts à défendre leur titre.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker (Phillips, 61e), Stones (Aké, 46e), Dias, Gvardiol – Lewis, Kovačić (Doku, 80e) – Foden, Nunes, Grealish – Haaland (Bobb, 61e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Young Boys (5-3-2) : Racioppi – Janko (Blum, 65e), Amenda, Camara, Benito, Garcia (Persson, 78e) – Niasse, Lauper, Ugrinic (Males, 88e) – Elia (Ganvoula, 78e), Itten (Chaiwa, 65e). Entraîneur : Raphaël Wicky.