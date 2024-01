Mercato : L'OM tient le remplaçant de Renan Lodi

Ulisses sera comme chez lui dans la cité phocéenne.

Ulisses Garcia (28 ans), latéral gauche des Young Boys Berne en Suisse, arrive à l’Olympique de Marseille contre un chèque d’environ trois millions d’euros. L’arrivée de celui qui est décrit comme le meilleur latéral gauche du championnat helvétique éteint la rumeur Josh Doig (Hellas Vérone), et vient pallier numériquement le futur départ de Renan Lodi, attendu du côté d’Al-Hilal (Arabie saoudite) pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros.

𝙵𝚛𝚘𝚖 𝙼𝚊𝚜𝚜𝚊𝚕.𝙸𝙰 𝚝𝚘 𝙼𝙰𝚂𝚂𝙰𝙻𝙸𝙰 ✨ Arrivé en provenance de BSC Young Boys, 𝗨𝗹𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 🇨🇭 rejoint l’Olympique de Marseille 🔵⚪️ pic.twitter.com/IRexFePs8p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 16, 2024

Avec les Bernois, l’international suisse (7 sélections) né au Portugal de parents cap-verdiens a distribué 5 passes décisives et marqué 1 but en 24 matchs cette saison. Après un passage peu concluant du côté de Brême en Allemagne (entre l’été 2015 et l’hiver 2017-2018), il avait effectué un crochet par Nuremberg (deux matchs disputés) avant de rejoindre à l’été 2018 les Young Boys, avec qui il a remporté quatre titres de champion et deux coupes nationales, mais aussi disputé régulièrement la Ligue des champions. Appelé pour la première fois en sélection en septembre 2021, il souffre de la concurrence de Ricardo Rodríguez (113 sélections). Après plus d’un an et demi d’absence (entre mars 2022 et septembre 2023), il a été rappelé avec la Nati en octobre dernier.

Heureux qui, comme Ulisses, a fait un beau voyage…

