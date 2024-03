Le braqueur suisse Marco Müller, ancien footballeur, est mort après 36 ans de cavale

Ancien défenseur du SR Delémont et des Young Boys de Berne en première division suisse, international suisse en équipe de jeunes, mais retraité des pelouses avant ses 20 ans, en 1972, Marco Müller doit surtout sa notoriété à la carrière de braqueur qu’il a eue par la suite, et qui lui aurait permis de dérober, au total, plus de trois millions d’euros. Évadé de prison pour la deuxième fois, en 1988, celui que l’on surnommait « Robin des Bois » était en cavale depuis 36 ans, et toujours recherché pour purger une peine de 20 ans de prison. Son corps a été retrouvé sur une voie ferrée dans son village natal de Bassecourt, le 26 février, a révélé la presse locale cette semaine. Il avait 71 ans. Le ministère public jurassien n’exclut pas la thèse du suicide.

Pronostic Danemark Suisse : Analyse, cotes et prono du match amical international