Barcelone écrase les Young Boys

Barcelone 5-0 Young Boys Berne

Buts : Lewandowski (8e et 51e), Raphinha (34e), Martinez (37e) et Camara CSC (81e)

Une défaite d’entrée en Ligue des champions, un premier revers en Liga ?

Que nenni. Défait par Monaco en C1 et par Osasuna en championnat, Barcelone a réagi ce mardi soir lors de la deuxième journée de C1. De belle manière, puisque les Catalans ont écrasé les Young Boys de Berne à domicile. À la pause, les Catalans menaient déjà 3-0 : Robert Lewandowski a fait parler son instinct de renard pour ouvrir le score en profitant d’une frappe foirée de Raphinha dès la huitième minute, le Brésilien a breaké au rebond d’un tir de Pedri à la demi-heure de jeu, et Íñigo Martinez a enfoncé le clou de la tête à la suite d’un coup franc du même Pedri quelques instants plus tard. Et encore, les locaux ont gâché une multitude d’occasions.

Doublé pour Lewandowski

Lamine Yamal par deux fois, Ferran Torres à deux reprises également, Jules Koundé… Tous ont eu l’opportunité de corser l’addition, alors que seul Ebrima Colley s’est fait dangereux côté visiteurs en première période. Dans le second acte, c’est finalement Lewandowski qui s’est offert un doublé d’un coup de casque après un corner pendant que Joel Monteiro touchait la barre transversale et que Marc Casado réalisait un sauvetage sur sa ligne. Cerise sur le gâteau, Torres a obligé Mohamed Ali Camara à marquer contre son camp sur la fin pour obtenir une jolie manita. Las, Monteiro a quant à lui vu son goal être refusé pour hors-jeu.

Le clean sheet des Espagnols est sauf, et l’aventure européenne peut enfin commencer !

Pronostic Barcelone Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions