Barrages de C1 : les Young Boys dominent Galatasaray au terme d’un match fou, Salzbourg serein

Spoiler : il y a eu de belles surprises.

Surclassé pendant une grande partie de la rencontre et logiquement mené de deux buts par les Young Boys, Galatasaray a cru renverser le match grâce à un magnifique doublé de Michy Batshuayi après l’heure de jeu avant que les Suisses ne reprennent l’avantage suite à un pénalty d’Ugrinic, sifflé après une main du défenseur stambouliote Bardakci, qui sera expulsé (3-2). On salive déjà du match retour en Turquie. Salzbourg a fait un grand pas vers les phases de groupe de la Ligue des champions en dominant le Dynamo Kiev sur ses terres grâce à des réalisations de Nene (non pas celui avec un pansement au nez) et de Kjaergaard (0-2). Propre.

L'erreur de Muslera, qui permet à Monteiro et les Young boys de mener 1-0 dans ce barrage aller de Ligue des Champions 😬#YBGAL | #UCL pic.twitter.com/IeEX8eIOdT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 21, 2024

Sans trembler, le Sparta Prague a réalisé l’une des belles opérations de la soirée en s’imposant sur la pelouse de Malmö grâce à un but contre-son-camp du malheureux Stryger Larsen et une frappe lointaine de Rynes dans les derniers instants de la rencontre (0-2). Dans le même temps, les Slovaques du Slovan Bratislava ont pensé avoir fait le plus dur en faisant trembler les filets en premier par Blackman, suite à un magnifique une-deux avec Barseghyan, mais les Danois de Midtjylland ont pu compter sur Chilufya pour remettre les deux équipes à égalité.

Les barrages retour promettent d’être insoutenables.

Les résultats :

Young Boys Berne 3-2 Galatasaray

Dynamo Kiev 0-2 Salzbourg

Midtjylland 1-1 Slovan Bratislava

Malmö 0-2 Sparta Prague

