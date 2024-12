Le RB Salzbourg montre la porte à son entraîneur

Vivement l’été.

Qui dit trêve hivernale dit vacances en Autriche, ou alors mauvaise nouvelle, tout simplement. Après un dernier match en retard remporté 3 à 0 ce week-end, le RB Salzbourg retrouvera le championnat début février… avec un nouvel entraîneur. Le club autrichien, 5e au classement et pas mieux loti en Ligue des champions, a en effet officialisé la séparation avec son coach.

Le nom de Pepijn Lijnders ne dit rien au grand public, mais il aura eu un rôle important dans le staff de Jürgen Klopp à Liverpool (2015-2017, 2018-2024). Après une première expérience très courte dans le costume d’entraîneur principal à NEC, aux Pays-Bas, il avait retenté sa chance cet été en s’installant sur le banc du RB Salzbourg, sans succès. Le technicien néerlandais avait repris le club après avoir vu le titre lui échapper pour la première fois depuis 2014, mais avec 7 victoires sur les 16 premiers matchs, il était loin de pouvoir récupérer le trône.

« Il y a quelque temps, nous avons commencé notre analyse d’une première moitié de saison malheureusement insatisfaisante. C’est ainsi que nous sommes finalement arrivés à la conclusion que notre équipe avait besoin d’un nouvel élan sous une nouvelle direction, même si nous espérions un renversement jusqu’à la fin, ont expliqué Stephan Reiter et Rouven Schröder, les dirigeants du RB Salzbourg. Nous tenons à remercier Pep pour son travail. »

OFFICIAL: FC Red Bull Salzburg and Pepijn Lijnders are parting ways, the 41-year-old Dutchman was released from his duties today. Thank you for your commitment and all the best for the future, Pep!

