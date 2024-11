À 22 ans, il arrête le foot pour être en accord avec sa religion

Plus Jour du Seigneur que Téléfoot.

À 22 ans, le jeune international espoirs suisse Silvan Wallner a pris une décision radicale. Malgré le contrat qui le lie au club autrichien du FC Blau-Weiss Linz, le jeune défenseur a choisi de mettre fin à sa carrière de footballeur avec effet immédiat. La raison ? Sa religion.

Lui ne veut pas bosser le samedi

« Je suis un chrétien pratiquant et je lis la Bible. Je prends moi-même les décisions concernant ma vie. Je veux suivre Jésus-Christ et le jour de repos biblique est devenu important pour moi. Pour moi, en tant que professionnel, cela signifie que désormais, je ne veux pas jouer au football le samedi (jour de sabbat originel, NDLR) à titre lucratif. C’est ma conviction personnelle, à laquelle je suis parvenu ces derniers jours », a-t-il expliqué dans un communiqué publié par son club. Une décision aussi rare qu’étonnante pour un joueur encore sélectionné avec l’équipe espoirs helvète en septembre dernier et champion de Suisse avec son club formateur du FC Zurich en 2022.

Amen.

