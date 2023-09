Le but du week-end vient d’Autriche

Bängër !

Pour la réception du Red Bull Salzbourg, Sturm Graz a tenu bon en accrochant un nul face à l’actuel leader. Et si les Noir et Blanc ont même pensé prendre les trois points de la victoire avant de se faire rejoindre dans le dernier quart d’heure, ils pourront au moins se satisfaire du missile envoyé par Otar Kiteishvili pour leur premier but de la partie.

Lancé sur un corner frappé vers l’entrée de la surface, le Géorgien a en effet pris son temps pour contrôler et armer du droit, avant d’envoyer le cuir défoncer la barre transversale d’un Alexander Schlager immobile. Dauphin de son adversaire du soir avec deux points de retard, Graz pourrait bien inverser la hiérarchie en Autriche.

Les Autrichiens disposent donc de l’arme nucléaire.

