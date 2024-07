Beşiktaş, Fenerbahçe et maintenant Galatasaray : le grand chelem pour cet attaquant belge

Le budget gardes du corps va chauffer.

Non-sélectionné à l’Euro avec les Diables rouges (qui l’ont quitté aujourd’hui), Michy Batshuayi a trouvé un bon moyen de parler de lui en passant ce lundi de Fenerbahçe à Galatasaray. Le tout, gratuitement. En Turquie depuis 2021, lorsqu’il avait rejoint Beşiktaş sous forme de prêt, « Batsman » est le premier joueur de l’histoire à enchaîner les trois géants d’Istanbul à la suite… et même le premier joueur étranger de l’histoire à tous les écumer durant sa carrière.

L’ancien Olympien a paraphé un contrat de trois ans avec le club le plus titré de Turquie et touchera 3 millions d’euros annuellement. Sur son compte X, Batshuayi a déclaré « mesurer la portée de sa décision », tout en affirmant un peu plus son amour de la Sublime Porte. Pour rappel, lors de l’apparition des premières rumeurs concernant ce transfert retentissant, il avait été victime d’insultes racistes et avait reçu de nombreuses menaces de mort.

Icardi who ?

