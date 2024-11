Pronostic Sparta Prague Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atlético enchaine contre le Sparta Prague

Le Sparta Prague participe à cette Ligue des Champions en tant que champion de la République Tchèque, après avoir remporté un superbe duel pour le titre face au grand rival du Slavia. Contraint de passer par les barrages, le Sparta a été ensuite auteur d’une entame intéressante dans cette Ligue des Champions. Il a tout d’abord dominé Salzbourg (3-0) à domicile avant de prendre un point du nul sur la pelouse de Stuttgart (1-1). Finalement, les hommes de Friis ont logiquement concédé leur premier revers à l’Etihad face à Man City (5-0) en craquant à l’heure de jeu et, lors de la dernière journée, le Sparta a concédé un nouveau revers face au Stade Brestois (1-2). Actuellement, le club praguois est 26e et fait partie des formations éliminées de la Ligue des Champions, mais compte seulement 1 point de retard sur la dernière place qualificative. Sur le plan national, les partenaires de Panak ne sont pas au mieux puisqu’ils occupent une modeste 4e place à 14 points du leader, le Slavia Prague.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Atlético Madrid sort d’une saison décevante où les Colchoneros ont assuré le strict minimum avec une place dans le Top 4 de Liga. Pour redevenir compétitif, le club madrilène a consenti à de forts investissements cet été avec les recrutements des Alvarez, Sorloth, Le Normand, Lenglet ou Callagher. Après avoir décroché un succès in extremis face à Leipzig (2-1) pour leur première en C1 cette saison, l’Atlético a ensuite subi une déculottée contre le Benfica (4-0) et a été piégé par Lille (1-3) au Wanda Metropolitano. Finalement, les hommes de Simeone sont repartis de l’avant en s’imposant sur le gong au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-2). Ce succès a permis aux Matelassiers de se replacer parmi les qualifiables, mais ces derniers restent sous pression. Pas toujours régulier depuis l’entame de saison, l’Atlético vient de signer sa meilleure série de résultats avec 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les Colchoneros ont renversé Alaves après avoir été longtemps mené, grâce à des buts de Griezmann et Sorloth (2-1). Remplaçant lors de ce match, Alvarez pourrait cette fois débuter et profiter d’une adversité moyenne pour scorer, lui qui en est à 4 buts en Liga et 1 en C1. Sur une bonne dynamique, la bande à Simeone devrait faire le job contre le Sparta.

► Le pari « Victoire Atlético » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 263€ (163€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Alvarez buteur » est coté à 2,50 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 350€ (250€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Sparta Prague – Atletico Madrid

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Sparta Prague – Atletico Madrid sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sparta Prague – Atletico Madrid avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU au lieu de 100€ avec le code RDJ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Sparta Prague Atletico Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

En plein rêve, Brest se paye le Sparta Prague