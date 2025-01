Roberto De Zerbi en demande encore plus à son équipe

L’exigence vient en gagnant.

Avant le déplacement de l’OM à Rennes samedi, Roberto De Zerbi est revenu sur plusieurs points importants en conférence de presse. Éternel insatisfait, le tacticien italien a rappelé que son équipe était encore loin de ses attentes : « Avant de définir l’équipe avec une identité forte, moi, je m’attends à voir encore 10-15 matchs au même niveau que celui qu’on est en train de fournir dernièrement. » Pour rappel, les Olympiens ont marqué neuf buts lors des deux derniers matchs pour un seul encaissé.

« Tout le monde voudrait avoir dans son équipe un Maupay »

On savait Neal Maupay un peu fayot, mais il a visiblement eu les félicitations au premier trimestre. Son entraîneur l’a loué une nouvelle fois en mettant en avant ses performances sur le terrain, mais également sa positivité en dehors : « Neal Maupay, c’est le joueur parfait, parce que tout le monde voudrait avoir dans son équipe un Maupay. Pour la méchanceté qu’il met dans le jeu, pour sa passion, pour son intelligence footballistique… Ce n’est pas un joueur qui a vingt buts dans les pieds, mais si on voit entre les buts, les passes décisives, son engagement dans les actions déterminantes, la personnalité qu’il a, son caractère, le leadership aussi, c’est vraiment un joueur que je voudrais toujours avoir, et que j’aurai jusqu’à ce que je parte d’ici. »

Tantôt cancre, tantôt premier de la classe.

