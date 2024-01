Paul Bernardoni raconte son cauchemar en Turquie

Paul Bernardoni a broyé du noir.

Le gardien français s’était laissé tenter par la Turquie l’été dernier, rejoignant Konyaspor en Süper Lig. Après seulement six mois passés là-bas avec de nombreux problèmes rencontrés, l’ancien Angevin a résilié son contrat début janvier. Le joueur de 26 ans vient de signer en première division suisse, à Yverdon-Sport, pour se relancer loin des soucis. Ce lundi, le Français raconte le cauchemar qu’il a vécu, dans les colonnes de L’Équipe : « Tous les à-côtés n’allaient pas. Quand rien n’est sain, ça devient compliqué. » Paul Bernardoni a tout de même ​participé à 17 des 21 matches qu’a disputés Konyaspor depuis le début de l’exercice 2023-2024. Mais l’ancien pensionnaire de Ligue 1 (181 matchs disputés) est arrivé dans des conditions difficiles, dont il n’a pas vu le bout. « Mon chien a été empoisonné au bout de quatre jours sur le sol turc […]. Ça a été le plus gros choc émotionnel de ma vie. Il m’accompagnait depuis le début de ma carrière, il allait sur ses neuf ans, c’est très important pour moi », confie le gardien de but français. De plus, le visa pour sa femme promis par le club n’a jamais été fait.

« Sur le terrain, c’était intéressant et très enrichissant, raconte-t-il aussi. […] Mais sur le plan humain, c’était cauchemardesque. Pendant cinq mois, je n’ai pas reçu un salaire. J’ai été très surpris les deux premiers mois. Normalement, quand un joueur arrive, tu essaies de faire les choses bien […]. On m’avait dit qu’il y aurait un interprète français. Il y avait deux interprètes, mais ils ne parlaient qu’anglais et espagnol. Ils m’ont dit qu’ils prendraient en charge mon loyer mais ils ne l’ont jamais payé. […] C’est quand j’ai commencé à apprendre l’anglais que j’ai compris que les joueurs parlaient tout le temps de ces problèmes (les salaires impayés) dans le vestiaire. Certains étaient là depuis un an et demi et ne savaient même plus combien de mois de retard sur leur paie ils avaient. » Ayant fait appel à la FIFA plusieurs fois (ce qui lui a valu d’être écarté de l’équipe), le divin chauve a finalement plié bagage après avoir réussi à rompre son bail.

Ces problèmes dans le football turc font fuir de nombreux joueurs, en ce moment.

Paul Bernardoni rebondit en Suisse