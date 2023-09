Paul et Berni.

Entre les photos spectaculaires de ses plongeons ou les célébrations avec ses coéquipiers, Paul Bernardoni n’hésitait pas à poster des clichés de son chien Berni. Les huit dernières images sur le compte Instagram du gardien brisent le cœur puisqu’elles annoncent la disparition de son attachant compagnon à quatre pattes. « Le chien est le meilleur ami de l’homme. Berni nous accompagnait dans chacune de nos épreuves depuis 2017. Si attachant, vous l’avez naturellement adopté comme la star du compte et me demandiez régulièrement des nouvelles. C’est avec une très grande tristesse que je vous écris que Berni est décédé aujourd’hui au cours de notre balade quotidienne. Quand un chien entre dans notre vie, il nous donne un morceau de son cœur. Quand il part, il emporte un morceau du nôtre. Merci pour ces 7 années trop courtes mon Berni », a écrit le portier de Konyaspor.

Lors de son passage dans les buts nîmois, Paul Bernardoni avait conté à Objectif Gard le début de la bromance : « À Bordeaux, j’ai connu une période très difficile et j’ai pris Berni. C’est ce qui m’a permis de sortir et de rencontrer du monde. J’ai pu m’échapper du foot qui était un peu pesant. » Après l’annonce de sa disparition, le monde du football a évidemment partagé la douleur du gardien de but. Ses anciens coéquipiers parmi lesquels Jordan Ferri, Adrien Hunou ou Gaëtan Paquiez lui ont adressé un message de soutien.

La palme revient tout de même à Téji Savanier et son touchant « Courage ma couille. »

