Deux joueurs de Gérone finissent à l’hôpital après un entraînement

« Allô, maman, bobo ».

Après s’être violemment entrechoqués lors d’un entraînement, deux joueurs de Gérone ont dû être transporté à l’hôpital selon Marca. Il s’agit de Yan Couto et Juanpe. Une information confirmée par le club catalan ce jeudi sur les réseaux sociaux. Depuis, ils ont pu rentrer chez eux.

Marca de guerra 😂🤕 — YanCouto (@yancoutoo2) April 25, 2024

Le piston brésilien, qui a pris un gros coup, s’en sort avec une arcarde ouverte et pourrait être présent dans le groupe qui se déplace ce samedi à Las Palmas en fonction de l’évolution de sa blessure. En revanche, pour le défenseur central espagnol, son indisponibilité risque d’être plus longue. Il souffre d’une fracture du nez et sera absent au moins deux semaines. Heureusement, Yan Couto n’a pas perdu son sens de l’humour en tweetant : « Blessure de guerre ».

Toujours relativiser.