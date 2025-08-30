Ounahi quitte l’OM

L’OM réalise une belle vente.

Ou du moins, ne perd pas d’argent dans le dossier Azzedine Ounahi. Arrivé d’Angers en 2023, l’international marocain n’a jamais réalisé tout son potentiel sur la Canebière. Prêté l’an dernier au Panathinaïkos, où il a été élu joueur de l’année par les fans du club grec, Ounahi part cette fois définitivement en Espagne du côté de Gérone. Montant de l’opération : 10 millions d’euros. Plus ou moins le montant qu’avait déboursé la direction olympienne il y a deux saisons.

Spoiler : Il va être élu joueur de la saison au sein du club espagnol. Vous l’aurez lu ici en premier.

Les explications de l’OM après le prêt capoté de Pau López à Lens