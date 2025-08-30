S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Ounahi quitte l’OM

AC
Ounahi quitte l’OM

L’OM réalise une belle vente.

Ou du moins, ne perd pas d’argent dans le dossier Azzedine Ounahi. Arrivé d’Angers en 2023, l’international marocain n’a jamais réalisé tout son potentiel sur la Canebière. Prêté l’an dernier au Panathinaïkos, où il a été élu joueur de l’année par les fans du club grec, Ounahi part cette fois définitivement en Espagne du côté de Gérone. Montant de l’opération : 10 millions d’euros. Plus ou moins le montant qu’avait déboursé la direction olympienne il y a deux saisons.

Spoiler : Il va être élu joueur de la saison au sein du club espagnol. Vous l’aurez lu ici en premier.

Les explications de l’OM après le prêt capoté de Pau López à Lens

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine