Accusation de racisme lors de Bordeaux-Dunkerque : la LFP ouvre une enquête

De l’action, enfin ?

Trois jours après la rencontre entre Bordeaux et Dunkerque (2-0) lors de laquelle Danylo Ignatenko a été accusé de racisme par le défenseur de Dunkerque Alioune Ba, une instruction va être ouverte ce jeudi soir par la commission de discipline de la LFP. Selon plusieurs sources, le milieu ukrainien aurait traité le Franco-Sénégalais de « black pussy » (« chatte noire », mais en anglais, « pussy » fait référence à une « poule mouillée ») peu avant sa sortie du terrain (64e). Le défenseur dunkerquois reprocherait également à l’arbitre de la rencontre, Mickaël Leleu, de ne pas avoir pris en considération ses alertes.

Le lendemain de l’incident, Bordeaux avait annoncé par un communiqué prendre « très au sérieux » cette accusation. Questionné à ce sujet en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur des Girondins, lui, a assuré que le joueur n’était pas mis à l’écart pour le moment et a déploré que l’« on doive parler de ça. On ne regarde pas le foot, moi j’aimerais bien parler de foot. » Les deux joueurs devront donner leur version des faits lors de l’enquête. À cette heure, Dunkerque n’écarte pas la possibilité de saisir la justice.

L’affaire ne fait que commencer.