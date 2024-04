Les ultras bordelais appellent à la grève après la défaite à Saint-Étienne

Les Ultramarines mettent les menaces de la CGT à exécution.

C’en est trop pour les supporters bordelais. Après une saison catastrophique, la défaite à Geoffroy-Guichard (2-1) aura été la goutte de trop. Évoluant pourtant en supériorité numérique après l’expulsion de Nadé, les Girondins ont craqué dans le temps additionnel sur un délicieux lob d’Irvin Cardona. Innaceptable pour les Ultramarines 1987, qui ont décrété la grève des tribunes pour le début du match de ce mardi contre Dunkerque.

« Nous appelons tous les fidèles qui assisteront à la rencontre face à Dunkerque à ne pas assister aux 15 premières minutes du match mardi soir, peut-on lire dans le communiqué publié sur Twitter/X. Ce sera un cri d’amour désespéré pour un club qui n’en finit plus d’agoniser. » Le principal groupe ultra bordelais a également appelé à une « grève totale des animations en tribune jusqu’à nouvel ordre » : « Nous refusons d’encourager une équipe et une direction qui ne tiennent pas leurs engagements et ne se montrent pas dignes de la passion de supporters qui n’ont jamais lâché. » Une défaite face à l’ogre dunkerquois pourrait rapprocher les Girondins de la zone rouge, qu’ils ne distancent que de six petits points.

[ Communiqué ] Mardi, nous ne soutiendrons pas un club qui nous abandonne. / 22.04.2024 pic.twitter.com/npwzUIa9el — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) April 22, 2024

Au pire, ils ne risque pas de rater grand chose, Bordeaux n’ayant plus marqué dans le premier quart d’heure depuis le 10 février.