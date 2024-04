USL Dunkerque rapporte des insultes racistes tenues par des joueurs bordelais

« Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas », répondra Riera.

Ce mardi les Dunkerquois se sont inclinés sur la pelouse de Bordeaux (0-2) lors de la 33e journée de Ligue 2. Une défaite qui fait mal aux Nordistes, redescendus à la 15e place, à cinq points du premier relégable. Mais la défaite est rendue encore plus amère à cause un acte de discrimination intervenu lors de la rencontre. « L’USL Dunkerque est profondément attristé et choqué par les insultes racistes proférées par un des joueurs de l’équipe adverse à l’encontre de l’un de nos joueurs durant le match contre Bordeaux », a communiqué le club sur X et son site officiel.

Les joueurs dunkerquois et bordelais impliqués n’ont pas été nommés par le communiqué. L’USLD ajoute avoir fait remonter les faits à la Ligue et espère que cette dernière prendra « toutes les mesures nécessaires et appropriées pour répondre à cet incident ».

Les supporters sont hors de cause, ils faisaient grève.