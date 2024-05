Pronostic Bordeaux Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux se reprend contre Ajaccio

Cette confrontation entre Bordeaux et Ajaccio met aux prises deux formations dont on attendait nettement mieux lors de cet exercice. Proche de remonter dans l’élite l’an passé, le club girondin végète dans la seconde partie de tableau à la 14e place avec 7 points de plus que le premier relégable. Les Bordelais vont vouloir assurer leur place en Ligue 2 dès ce week-end et doivent pour cela dominer le club corse. Lors des dernières semaines, Bordeaux s’est montré très irrégulier avec des défaites contre Bastia, St Etienne avant de se reprendre contre Dunkerque (2-0) au Matmut Atlantique. Le week-end dernier, les hommes de Riera étaient attendus au tournant face à une formation lavalloise pas au mieux dans cette fin de saison. Les partenaires de Bardet ont une nouvelle fois déçu en concédant un nouveau revers. Habituellement, Bordeaux retrouve de l’allant à domicile et compte s’en servir face à Ajaccio.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le club corse fait partie des 4 formations reléguées de Ligue 1. Attendu pour jouer la course aux playoffs, l’ACA doit se contenter de la 11e place avec 9 points de plus que le 1er relégable. Techniquement, le club corse a besoin d’1 point pour être sûr de rester en L2. Toutefois, on voit mal les équipes de bas de tableau être en mesure de remporter leurs 3 derniers matchs. Après avoir retrouvé des couleurs en s’imposant à domicile face à St Etienne et Caen, Ajaccio est retombé dans ses travers en s’inclinant chez une équipe de Valenciennes déjà condamnée et en étant tenu en échec par QRM, qui devrait également descendre. A domicile, Bordeaux a souvent affiché un meilleur visage et devrait prendre le meilleur sur Ajaccio qui ne joue plus grand-chose.

► Le pari « Victoire Bordeaux » est coté à 1,99 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 199€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,58 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 158€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bordeaux – Ajaccio avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bordeaux Ajaccio encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !