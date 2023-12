Saint-Étienne frustre Bordeaux, Auxerre numéro Hein

Bordeaux 0-0 Saint-Étienne

Bordeaux reste au rouge.

Malgré une nette domination, les Girondins n’ont pas réussi à se défaire de Sainté au Matmut Atlantique (0-0). Les locaux ont entamé le match avec de belles intentions, avec Alberth Elis qui a sollicité Gautier Larsonneur dès la première offensive de la rencontre (1ère). Le portier stéphanois a également contrarié Zan Vipotnik, à bout portant (39e). La vitesse d’Elis aurait pu faire la différence, mais l’attaquant hondurien a raté le cadre au moment d’ajuster son plat du pied face au portier (36e). Rebelote à l’entrée de la surface, avec un tir venu lécher le poteau (50e). Pressants, les joueurs d’Alberto Riera sont encore tombés sur Larsonneur puis sur la barre transversale (64e). Jérémy Livolant (71e) et Vipotnik (85e) ont eux aussi manqué une sacrée opportunité, en frappant juste à côté. Les Verts ont eu beaucoup moins de munitions et Rafal Straczek n’a pas eu grand-chose à faire, hormis son intervention pour détourner la flèche de Dylan Chambost (74e). Frustrant pour Bordeaux, toujours relégable. En face, l’ASSE se contente largement de ce point pour la première d’Olivier Dall’Oglio après cinq défaites d’affilée.

Le joga bonito attendra.

Auxerre 2-0 Ajaccio

Buts : Hein (18e, 29e)

Expulsion : Chanot (45e+3) pour l’ACA

Et le numéro chance : le Hein !

Auxerre a tranquillement maîtrisé l’AC Ajaccio ce samedi, à l’Abbé Deschamps (2-0). Après huit journées sans scorer, Gauthier Hein a remis les pendules à l’heure. Le maestro de l’AJA a d’abord surpris tout le monde – y compris la réalisation – en jouant un coup franc rapidement et s’est retrouvé à la conclusion, du gauche, sur un centre de Lassine Sinayoko (1-0, 18e). Le duo a ensuite remis ça dix minutes plus tard, Hein ouvrant parfaitement son pied pour bonifier le travail de remise du Malien (2-0, 29e). Omniprésent, Sinayoko a enfoncé l’ACA en provoquant l’expulsion de Maxime Chanot, auteur d’un tirage de maillot sanctionné d’un deuxième jaune (45e+3). Proches de plier à nouveau sur une tête de Jubal (41e), les Corses s’en sont ensuite remis à une parade de François-Joseph Sollacaro pour empêcher Rayan Raveloson d’alourdir la note (50e). En contrôle total face à une équipe qui n’a frappé qu’une fois au but, Auxerre prend provisoirement la tête du championnat devant Angers et Laval (qui sera, d’ailleurs, son dernier adversaire de l’année).

Merci GOATier !