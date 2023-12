Olivier Dall’Oglio prend les rênes de l’ASSE

Thierry Laurey doit être vert.

Un temps annoncé favori, l’ancien entraîneur du PFC ne prendra pas place sur le banc de l’ASSE. C’est Olivier Dall’Oglio, notamment passé par Dijon et le Stade brestois qui va s’installer dans le Chaudron pour les six prochains mois, et une année de plus si affinités. L’expérimenté technicien a été nommé à la tête de l’équipe première ce mardi suite au renvoi de Laurent Battles la semaine dernière. Les Verts restent sur cinq défaites consécutives en championnat, avec en prime une élimination en Coupe de France face à Nîmes le week-end dernier (0-1).

✍️ Olivier Dall’Oglio nommé entraîneur de l’équipe professionnelle ! 💚 L’ASSE souhaite la bienvenue au technicien de 59 ans et à son adjoint Grégory Peres ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 12, 2023

Actuellement huitième de Ligue 2, l’ASSE est donc bien loin de pouvoir atteindre son objectif de remonter en Ligue 1. Olivier Dall’Oglio va donc sûrement chercher à relancer sa nouvelle équipe dès ce samedi face une équipe de Bordeaux malade, qui végète au 17e rang de la deuxième division.

Et grâce à la magie de l’effet « nouvel entraîneur », normalement c’est trois points dans la poche.

