Éric Roy ne comprend pas pourquoi Ibrahima Konaté n’a pas été expulsé

Quelle était la bonne décision à prendre ce mercredi soir sur le contact entre Ibrahima Konaté et Bradley Barcola ? À la 25e minute de jeu, le défenseur français a bougé son compatriote à l’entrée de la surface de réparation, mais ni l’arbitre ni la VAR n’ont estimé que cela méritait un penalty et/ou un carton rouge pour le colosse de Liverpool.

« C’est incompréhensible, estime Eric Roy dans les colonnes du Parisien ce jeudi matin. S’il n’y a pas penalty, il y a faute, coup franc et donc carton rouge. Tu charges un joueur dans le dos, qui va au but en un contre un. Je ne vois pas comment il est possible de ne rien siffler. » Une situation qui rappelle (un peu) l’expulsion de Pau Cubarsí lors de la victoire du FC Barcelone à Lisbonne.

Konaté, lui, est formel : ça ne se siffle pas.

