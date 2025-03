Raphinha sort le Barça du bourbier Benfica

En difficulté et réduit à dix sur la pelouse de Benfica, le Barça a pu compter sur un but de Raphinha et sur les nombreux arrêts de Wojciech Szczęsny pour l’emporter d’un petit but. Les Catalans devront se montrer plus sereins au retour s’ils ne veulent pas se faire retourner par les Portugais.

Benfica 0-1 Barcelone

But : Raphinha (61e) pour les Blaugrana

Expulsion : Cubarsí (22e) pour le Barça

Si le choc entre Benfica et le Barça n’a pas accouché du même scénario de folie que lors de la même rencontre en phase de ligue, le match de ce mercredi à l’Estádio da Luz n’a pas manqué de sel. Dans la tension de la capitale, les hommes de Hansi Flick ont validé un court succès en huitièmes de finale allers grâce à un tir bien senti de Raphinha (0-1). Cette victoire permet aux Catalans de prendre une option pour les quarts de finale, eux qui n’ont atteint ce stade de la compétition qu’une seule fois lors des quatre dernières saisons.

Cubarsí voit rouge

Contrairement au match de janvier dernier, où Wojciech Szczęsny et Anatoliï Trubin avaient livré un duel de pitreries à distance, les portiers des deux équipes se montrent cette fois au niveau à Lisbonne. Ainsi, le gardien polonais du Barça est sollicité dès la première minute de jeu sur une frappe croisée de Kerem Aktürkoglu. Trubin sort quant à lui le grand jeu avec un incroyable triple arrêt à la 13e minute de jeu, sauvant deux tentatives à bout portant de Robert Lewandowski et un tir plus mollasson de Lamine Yamal.

Les Catalans se montrent dominants et s’installent peu à peu dans le camp adverse, mais les espaces laissés derrière sont dangereux, en particulier quand le numéro 9 adverse se nomme Vangélis Pavlídis. Alors que le Grec fonce en solo vers le but après une percée, Pau Cubarsí intervient d’un tacle par-derrière en dernier homme juste devant la surface. Le jeune défenseur espagnol a beau indiquer qu’il a touché le ballon, le corps arbitral n’est pas dupe et valide le carton rouge adressé par Monsieur Felix Zwayer (22e). Le coup franc à courte distance qui suit, botté par Orkun Kökçü, est sorti des deux mains par Szczęsny.

Une passe ratée sanctionnée

Minés par cette expulsion, les Blaugrana multiplient les protestations auprès de l’arbitre. Les cartons fusent et la tension monte sur le terrain comme en tribunes, où les supporters de Benfica font craquer des fumigènes. Dans la fumée ambiante, Szczęsny se montre une nouvelle fois décisif en stoppant une reprise de la tête d’Aktürkoğlu, tandis qu’Álvaro Carreras dégage le ballon in extremis alors que Raphinha s’était joué de Trubin. Profitant de leur avantage numérique, les Portugais insistent au retour des vestiaires, mais grillent leur cartouche une à une face à un mur polonais décidément indestructible.

À la peine offensivement en seconde période, le Barça profite d’une erreur de jeunesse pour prendre l’avantage. Antonio Silva, 21 ans, manque complètement une passe latérale ; un geste déjà malheureux, mais qui se paie cash quand c’est Raphinha qui récupère le ballon, ce dernier armant une frappe au ras du sol des 20 mètres pour trouver les filets lisboètes (0-1, 61e). On a beau être le grand FC Barcelone, on se doit quand même d’accepter de faire le dos rond quand on mène d’un but à dix contre onze en C1. Tout au long de la dernière demi-heure, les Blaugrana subissent la domination adverse, comptant encore et toujours sur Szczęsny pour sauver les meubles ou sur la VAR pour annuler un penalty lisboète en raison d’une position de hors-jeu. S’il ne s’est pas assuré de la qualification face au Benfica ce soir, le Barça a peut-être fait tout aussi important en se trouvant définitivement un gardien. À Szczęsny de confirmer qu’il a bien fait de sortir de sa retraite la semaine prochaine au Montjuïc.

SL Benfica (4-3-3) : Trubin – Carreras, Otamendi, Silva, Araújo (Dahl, 57e) – Kökçü (Sanches, 84e), Barreiro (Belotti, 70e), Aursnes – Aktürkoğlu, Schjelderup (Rego, 70e), Pavlídis (Cabral, 84e). Entraîneur : Bruno Lage.

FC Barcelone (4-3-3) : Szczęsny – Balde, Martínez, Cubarsí, J. Koundé – De Jong (Casadó, 79e), Pedri, Olmo (Araújo, 28e) – Yamal (Torres, 56e), Raphinha, Lewandowski (Martin, 78e). Entraîneur : Hansi Flick.

