Konaté réfute toute faute sur Barcola : « Je mets juste mon bras et c’est tout »

Frustration totale pour le PSG.

Battus par Liverpool dans les dernières minutes sur l’une des seules actions des Reds, les champions de France ne sont jamais parvenus à trouver la solution face à Alisson. Les Parisiens regretteront toutefois un fait de jeu n’ayant rien à voir avec les performances du gardien brésilien, avec un potentiel carton rouge non distribué à Ibrahima Konaté. En fin de première période, le Français avait déséquilibré volontairement Bradley Barcola à l’entrée de la surface, empêchant ce dernier de tenter sa chance face au but.

Après la rencontre, le défenseur s’est exprimé au micro de Canal +, revenant notamment sur ce tournant. « Il y a une VAR, il y a tout ce qu’il faut. Pour moi, non. Pourquoi il devrait y avoir faute ? S’il y a une petite poussette, j’aurais dû prendre rouge alors. Je vous dis non. » Konaté a tout de même reconnu qu’il y avait bien eu contact, sans puissance délibérée ayant pu justifier un potentiel penalty. « C‘est vrai que je suis très costaud mais je ne mets vraiment pas de puissance là-dessus. Je mets juste mon bras et c’est tout. Si j’avais mis beaucoup plus de puissance, là on peut discuter. Là, c’était vraiment soft de ma part. »

Le foot ne se joue pas qu’avec les pieds.

Les statistiques abominables de Mohamed Salah contre le PSG