Nemanja Matić encense Pierre Sage et veut remporter la Ligue Europa avec l’OL

Le milieu de terrain de l’Olympique lyonnais a donné une interview à L’Équipe avant le huitième de finale aller de Ligue Europa face au FCSB. L’international serbe est revenu sur le fait d’évoluer sous les ordres de Pierre Sage et sur ses ambitions dans cette compétition.

Pierre Sage, un futur grand coach pour le foot français ?

Alors que Matić a connu plusieurs entraîneurs très réputés, comme Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus ou José Mourinho, il est tombé sous le charme de Pierre Sage, qu’il a vu débuter dans le monde professionnel à l’OL. « Au niveau professionnel, c’est un excellent coach, et j’inclus son staff, ça n’avait rien à envier à ce que j’ai connu dans ma carrière, explique-t-il. En termes de management, c’est un mix des grands entraîneurs que vous avez cités. S’il continue sur ce chemin, le football français aura gagné un grand coach. »

Au menu aussi, la Ligue Europa que Matić connaît très bien et qu’il aimerait remporter après avoir perdu trois finales. « On a une bonne équipe et on joue un bon football : en y allant étape après étape, on peut la gagner, pense-t-il. Il faut déjà éliminer Bucarest, et après, on verra… Mais tout est possible. »

Tout est possible, comme le retour de Pierre Sage à Lyon pour remplacer Paulo Fonseca.

