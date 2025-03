La blessure très bête de Manuel Neuer

Papi Manuel.

Manuel Neuer se souviendra de sa 150e apparition en Ligue des champions. Le portier allemand a signé un clean sheet lors de la large victoire du Bayern Munich contre Leverkusen (3-0) en huitièmes de finale allers, mais il n’a surtout pas pu terminer la rencontre, devant sortir peu avant l’heure de jeu, à la 58e minute. La raison peut faire sourire.

Une célébration qui fait mal

Il pourra peut-être rejeter la faute sur son homologue du Bayer, Matěj Kovář, qui s’est complètement loupé sur un centre de Joshua Kimmich pour laisser Jamal Musiala pousser le ballon au fond des filets et faire le break pour le Rekordmeister. L’Allianz Arena a exulté, Neuer aussi. Le gardien de 38 ans s’est lancé dans une course folle pour fêter le but avec ses potes… sans y parvenir.

Le champion du monde n’a pas pu aller plus loin que le rond central, se plaignant d’une douleur. « On dirait qu’il s’est blessé au mollet », a expliqué son entraîneur Vincent Kompany en conférence de presse. Résultat : Neuer a cédé sa place à Jonas Urbig, ce qui a permis à l’Allemand de 21 ans d’effectuer ses grands débuts avec les Bavarois. Sans avoir grand-chose à faire.

Il faut demander son secret à Wojciech Szczęsny.

Le Bayern remet Leverkusen à sa place