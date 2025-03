Wojciech Szczęsny a bien fait de sortir de la retraite

Un pro-macroniste, celui-là.

Wojciech Szczęsny était en train de se prélasser au soleil en octobre, il est sorti de la retraite pour aider Barcelone après la blessure de Marc-André ter Stegen et a peut-être bien fait. Expulsé pendant un Clásico saoudien, pas irréprochable lors du match de dingue contre Benfica, le Polonais a empêché les fuites d’un Barça réduit à 10 contre 11 après 22 minutes.

Il adore jouer à 10 contre 11

Avec huit parades, il est tout simplement devenu le gardien barcelonais à réaliser le plus d’arrêts sans prendre de but dans un match de Ligue des champions. En restant 69 minutes en infériorité numérique, Barcelone est devenue la première équipe à gagner un match en jouant aussi longtemps avec un joueur de moins. La Juventus de 2018, contre Valence, était restée 62 minutes à 10. Et Szczęsny était le gardien des Italiens ! « Mon meilleur match est à venir, » a-t-il annoncé à la fin du match.

7 – Wojciech Szczesny 🇵🇱 ha realizado ocho paradas contra el #Benfica, récord de cualquier portero del @FCBarcelona_es sin encajar gol en un mismo partido en la @ChampionsLeague desde al menos la temporada 2003/04. Cerrojo. pic.twitter.com/yhILXQpIri — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2025

Alors que Pedri a été élu homme du match, Szczęsny a souri : « Son trophée de meilleur joueur ? Il pourrait me donner la moitié. »

Une moitié de trophée, c’est un peu débile.

