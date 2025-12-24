- Bonnes fêtes !
Notre liste au Père Noël
Cher Père Noël, on ne sait pas si on a été suffisamment sages cette année, mais nous avons pas mal de choses à te demander pour que l'année prochaine soit encore mieux. Et vu comment le foot commence à dériver, tu serais bien aimable d'exaucer nos vœux.
◊ Le survêt bordeaux de Corinne Diacre.
◊ L’application de la VAR à la vie de tous les jours.
◊ Le Trophée des champions pour l’OM, pour mettre fin à 14 ans sans titre. L’avantage, c’est que les supporters pourront envahir le Vieux Port dès le coup de sifflet final puisqu’ils n’iront pas au Koweït.
◊ Une vraie course au titre en Ligue 1. Allez Lens, on croit en vous !
◊ Un point, rien qu’un petit point, pour Nice contre les terrifiants Go Ahead Eagles. Juste pour griller la politesse au Maccabi Tel-Aviv et arracher une glorieuse 35e place.
◊ Une défaite de l’Italie à Cardiff, aux tirs au but, en finale des barrages. Désolé, mais le pied gauche de Harry Wilson mérite d’aller au Mondial.
◊ Un nouveau poste à Gianni Infantino, genre animateur de bingo à l’EHPAD des Érables.
◊ La disparition pure et simple de cet objet hideux qu’est la Premier League.
◊ Une nouvelle paire de mains pour Lucas Chevalier.
◊ Le Football pour les Nuls pour les Américains.
◊ Un joli parcours européen pour les clubs français.
◊ Le retour des éliminations prématurées du PSG en C1.
◊ Le retour du meilleur public de France en Ligue 1 (pas besoin de préciser).
◊ Chancel Mbemba et le Congo à la Coupe du monde.
◊ 90 minutes pour Paul Pogba.
◊ Le maintien pour l’AJ Auxerre.
◊ La montée pour le Red Star.
◊ Une R1 en finale de Coupe de France.
◊ Une chemise blanche pour Hervé Renard.
◊ N’importe quel club sauf le Bayern qui remporte la Bundesliga.
◊ Des visas pour les supporters haïtiens et iraniens au Mondial 2026.
◊ Le retour de Benzema à l’OL / Benzema à la Coupe du monde / Un ballon d’or pour Benzema (rayez la mention inutile)
◊ Un back 2 back des Éléphants à la CAN.
◊ Un match officiel pour l’Erythrée.
◊ Une victoire pour les Îles Marshall.
◊ Curaçao qui passe les poules à la Coupe du monde
◊ L’interdiction aux clubs d’avoir plus de deux jeux de maillots.
◊ Un quatrième Ballon d’or pour Aitana Bonmati, pour changer.
◊ Une panne d’ascenseur au FC Metz.
◊ Une nouvelle compétition organisée fin juillet/début août, il y a un trou dans le calendrier.
◊ Un nouvel attaquant néerlandais pour le Téfécé (ou Danois, Serbe, Finlandais…)
◊ La C4 pour Chelsea B. (Touché coulé)
◊ La remontée de Schalke 04 pour le retour du Revier-derby.
◊ Des exos de finition devant le but pour Bradley Barcola.
◊ Une coloc pour Nasser et Sarko à la Santé.
◊ Habib Beye qui postule pour reprendre l’équipe de France.
◊ Une guillotine à saucisson à Didier Deschamps.
◊ Une branlée électorale à Jean-Michel Aulas à Lyon.
◊ Une humiliation électorale pour Jean-Pierre Rivère à Nice.
◊ Encore plus de records qui servent à rien pour Mbappé.
◊ Arsenal qui termine 2e à la différence de buts.
◊ Un mercato pour la Ligue 2.
◊ Un abonnement à Duolingo pour Michael Olise.
◊ Baptiste Brenot qui marque un but au So Foot Club.
◊ Zack Nani qui pose une question qui dérange.
◊ Une thérapie familiale pour les Kita.
◊ Bouba Kamara titulaire à la Coupe du monde.
◊ Rayan Cherki au Louvre.
◊ L’équivalent de William Saliba dans l’équipe de sécu du Louvre.
◊ Pas le le maillot fourth-collector-intemporel des 150 ans de Middlesbrough.
◊ Ni celui des 151 ans en 2026.
◊ Une panne de wifi pour Cristiano Ronaldo.
◊ Une victoire avant la fin de la saison pour Adana Demirpsor en D2 turque.
◊ Des attachés de presse qui répondent au téléphone.
◊ Un Nabil qui recup the ball à nouveau.
◊ Une session globale de détatouage des joueurs de Ligue 1.
◊ De belles balades pédestres en Corse pour Fred Antonetti.
◊ Des ich-ich par milliers.
◊ Des éditos de l’indécence de NKM.
◊ Quelques jours de congés pour pouvoir profiter des petits-ponts.
◊ Une finale pour les Bleues.
◊ Les trois points, c’est l’important.
◊ La libération de Christophe Gleizes.
🎙️ Vendée Fontenay – PSG : à la 7e minute du match, la voix de la maman de Christophe Gleizes résonne. 7e minute pour dénoncer 7 ans de prison ferme, la peine qu’il purge en Algérie pour avoir simplement exercé son métier. ✍️ Signez la pétition pour sa libération sur… pic.twitter.com/fQapQX2rmy— SO FOOT (@sofoot) December 20, 2025
Par la rédaction de So Foot