Notre liste au Père Noël

Cher Père Noël, on ne sait pas si on a été suffisamment sages cette année, mais nous avons pas mal de choses à te demander pour que l'année prochaine soit encore mieux. Et vu comment le foot commence à dériver, tu serais bien aimable d'exaucer nos vœux.

◊ Le survêt bordeaux de Corinne Diacre.

◊ L’application de la VAR à la vie de tous les jours.

◊ Le Trophée des champions pour l’OM, pour mettre fin à 14 ans sans titre. L’avantage, c’est que les supporters pourront envahir le Vieux Port dès le coup de sifflet final puisqu’ils n’iront pas au Koweït.

◊ Une vraie course au titre en Ligue 1. Allez Lens, on croit en vous !

◊ Un point, rien qu’un petit point, pour Nice contre les terrifiants Go Ahead Eagles. Juste pour griller la politesse au Maccabi Tel-Aviv et arracher une glorieuse 35e place.

◊ Une défaite de l’Italie à Cardiff, aux tirs au but, en finale des barrages. Désolé, mais le pied gauche de Harry Wilson mérite d’aller au Mondial.

◊ Un nouveau poste à Gianni Infantino, genre animateur de bingo à l’EHPAD des Érables.

◊ La disparition pure et simple de cet objet hideux qu’est la Premier League.

◊ Une nouvelle paire de mains pour Lucas Chevalier.

◊ Le Football pour les Nuls pour les Américains.

◊ Un joli parcours européen pour les clubs français.

◊ Le retour des éliminations prématurées du PSG en C1.

◊ Le retour du meilleur public de France en Ligue 1 (pas besoin de préciser).

◊ Chancel Mbemba et le Congo à la Coupe du monde.

◊ 90 minutes pour Paul Pogba.

◊ Le maintien pour l’AJ Auxerre.

◊ La montée pour le Red Star.

◊ Une R1 en finale de Coupe de France.

◊ Une chemise blanche pour Hervé Renard.

◊ N’importe quel club sauf le Bayern qui remporte la Bundesliga.

◊ Des visas pour les supporters haïtiens et iraniens au Mondial 2026.

◊ Le retour de Benzema à l’OL / Benzema à la Coupe du monde / Un ballon d’or pour Benzema (rayez la mention inutile)

◊ Un back 2 back des Éléphants à la CAN.

◊ Un match officiel pour l’Erythrée.

◊ Une victoire pour les Îles Marshall.

◊ Curaçao qui passe les poules à la Coupe du monde

◊ L’interdiction aux clubs d’avoir plus de deux jeux de maillots.

◊ Un quatrième Ballon d’or pour Aitana Bonmati, pour changer.

◊ Une panne d’ascenseur au FC Metz.

◊ Une nouvelle compétition organisée fin juillet/début août, il y a un trou dans le calendrier.

◊ Un nouvel attaquant néerlandais pour le Téfécé (ou Danois, Serbe, Finlandais…)

◊ La C4 pour Chelsea B. (Touché coulé)

◊ La remontée de Schalke 04 pour le retour du Revier-derby.

◊ Des exos de finition devant le but pour Bradley Barcola.

◊ Une coloc pour Nasser et Sarko à la Santé.

◊ Habib Beye qui postule pour reprendre l’équipe de France.

◊ Une guillotine à saucisson à Didier Deschamps.

◊ Une branlée électorale à Jean-Michel Aulas à Lyon.

◊ Une humiliation électorale pour Jean-Pierre Rivère à Nice.

◊ Encore plus de records qui servent à rien pour Mbappé.

◊ Arsenal qui termine 2e à la différence de buts.

◊ Un mercato pour la Ligue 2.

◊ Un abonnement à Duolingo pour Michael Olise.

◊ Baptiste Brenot qui marque un but au So Foot Club.

◊ Zack Nani qui pose une question qui dérange.

◊ Une thérapie familiale pour les Kita.

◊ Bouba Kamara titulaire à la Coupe du monde.

◊ Rayan Cherki au Louvre.

◊ L’équivalent de William Saliba dans l’équipe de sécu du Louvre.

◊ Pas le le maillot fourth-collector-intemporel des 150 ans de Middlesbrough.

◊ Ni celui des 151 ans en 2026.

◊ Une panne de wifi pour Cristiano Ronaldo.

◊ Une victoire avant la fin de la saison pour Adana Demirpsor en D2 turque.

◊ Des attachés de presse qui répondent au téléphone.

◊ Un Nabil qui recup the ball à nouveau.

◊ Une session globale de détatouage des joueurs de Ligue 1.

◊ De belles balades pédestres en Corse pour Fred Antonetti.

◊ Des ich-ich par milliers.

◊ Des éditos de l’indécence de NKM.

◊ Quelques jours de congés pour pouvoir profiter des petits-ponts.

◊ Une finale pour les Bleues.

◊ Les trois points, c’est l’important.

◊ La libération de Christophe Gleizes.

🎙️ Vendée Fontenay – PSG : à la 7e minute du match, la voix de la maman de Christophe Gleizes résonne. 7e minute pour dénoncer 7 ans de prison ferme, la peine qu’il purge en Algérie pour avoir simplement exercé son métier. ✍️ Signez la pétition pour sa libération sur… pic.twitter.com/fQapQX2rmy — SO FOOT (@sofoot) December 20, 2025

