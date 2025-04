Corinne Diacre : « Le terrain me manque » 

Le comeback que personne n’attendait.

Corinne Diacre est de retour. L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine, qui avait quitté son poste en mars 2023 suite à un putsch réussi de certaines de ses cadres, a annoncé vouloir reprendre du service : « Le terrain me manque, confie-t-elle dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Christophe Hutteau, son nouvel agent. J’ai envie de retrouver les terrains, peu importe que ce soit du football féminin ou masculin. En France ou à l’étranger. Je suis ouverte à toute proposition. »

Fier d’annoncer que Corinne Diacre me confie la gestion de sa carrière. Une figure forte du football français. Une pionnière. L'ex sélectionneur de l'équipe de France Féminine rejoint donc notre équipe ! C'est une immense fierté d’accompagner cette femme de caractère dans ses… pic.twitter.com/G6216kCGW0 — Christophe Hutteau (@C_Hutteau) April 22, 2025

Une revanche à prendre ?

Toujours dans cette vidéo, l’ancienne entraîneuse de Soyaux et Clermont a assuré avoir « perfectionné son anglais, prendre des cours, faire des masterclass en anglais avec l’UNECATEF. » De son côté, son agent est certain que cette dernière « trouvera un projet à la hauteur de ses ambitions et qu’elle aura l’occasion de démontrer à tout le monde que le traitement qui lui avait été réservé était particulièrement injuste »

Affaire à suivre.

