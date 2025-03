John Textor soutient Paulo Fonseca après sa sanction

John à la rescousse !

Après la suspension de neuf mois de Paulo Fonseca pour son craquage sur Benoît Millot, le président John Textor a tenu à soutenir le Portugais publiquement. Dans une story publiée sur Instagram, l’Américain a fait d’une pierre deux coups : il a partagé la publication d’anniversaire de son entraîneur et en a profité pour lui exprimer tout son soutien : « Je reste à tes côtés, aujourd’hui et toujours. Tu as fait une erreur… Tes excuses étaient sincères… et ta sanction est clairement trop sévère. Tu es l’homme idéal pour l’OL et nous allons persévérer ensemble. »

Paulo Fonseca maintenu malgré les sanctions ?

Textor semble donc conforter le successeur de Pierre Sage, qui ne pourra pas entrer dans un vestiaire de Ligue 1 avant le 15 septembre prochain et qui ne pourra pas s’asseoir sur le banc avant le 30 novembre. Deux solutions paraissent envisageables pour le technicien lyonnais : soit il fait comme José Mourinho, soit il devient le premier coach à distance de l’histoire du championnat français.

The banned one ?

