Les Ultramarines réagissent après les incidents à Ajaccio

L’heure est aux explications.

Venus à Ajaccio malgré une interdiction de déplacement tombée trois jours avant la rencontre entre l’ACA et les Girondins de Bordeaux, les Ultramarines se sont retrouvés au coeur d’une bagarre avec les ultras locaux qui a causé une interruption de la rencontre pendant une heure, ce lundi. Au lendemain de cet incident, le groupe bordelais a réagi sur les réseaux sociaux.

Il y a d'abord eu cet arrêté insensé, pondu quarante-huit heures avant la rencontre… Tandis que certains supporters étaient déjà en route ou même arrivés sur place, d'autres s'apprêtaient à partir après avoir engagé de lourds frais. — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) August 22, 2023

« En nous rassemblant au stade d’Ajaccio, nous n’avions qu’une volonté : accompagner nos joueurs dans cette rencontre, débute le communiqué. En France, supporter une équipe de football ne doit pas être un délit. Il y a d’abord eu cet arrêté insensé, pondu quarante-huit heures avant la rencontre… Tandis que certains supporters étaient déjà en route ou même arrivés sur place, d’autres s’apprêtaient à partir après avoir engagé de lourds frais. […] Après avoir accédé tardivement au stade, nous nous sommes rassemblés le plus loin possible du kop ajaccien […] dès lors, nous avons subi les assauts incessants de supporters corses, essuyé des jets de projectiles nourris ayant provoqué des blessures légères. Un déferlement qui a provoqué l’interruption du match ainsi que notre exclusion du stade. Nous n’avons agressé ni insulté personne: nous avons pris des coups pour ce que nous sommes : supporters des Girondins, et pour avoir chanté un instant à la gloire de notre club légendaire. »

« Nous n’entendons pas pleurnicher mais plutôt assumer pleinement nos actes et leur donner une dimension politique, continuent les Ultramarines. Car notre combat va bien plus loin que la passion de notre club. Nous ne sommes ni irresponsables comme l’ont été les instances avec cet arrêté absurde et tardif, ni lâches comme ces supporters ajacciens qui, au lieu de se montrer solidaires de ce combat commun, ont tiré une balle dans le pied au mouvement ultra. Par ailleurs, nous avons amèrement pris note du communiqué du club, celui-là même que nous étions venus supporter à grands coûts et pour lequel nous avons pris des coups, qui s’est empressé de nous livrer à la vindicte populaire. »

Après avoir accédé tardivement au stade, nous nous sommes rassemblés le plus loin possible du kop ajaccien, comme nous l'avons fait en diverses occasions dans ce genre de contexte. Notre volonté était claire : assister au match et supporter notre équipe, sans créer de vagues. pic.twitter.com/7rsaanSEPa — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) August 22, 2023

Et pour conclure : « Par ailleurs, nous avons amèrement pris note du communiqué du club, celui-là même que nous étions venus supporter à grands coûts et pour lequel nous avons pris des coups, qui s’est empressé de nous livrer à la vindicte populaire. […] Les fermetures de parcages visiteurs mettent en danger les supporters adverses, et aucun arrêté n’empêchera la passion de supporters prêts à tant de sacrifices pour encourager leur équipe. »

Nous n'avons agressé ni insulté personne: nous avons pris des coups pour ce que nous sommes : supporters des Girondins, et pour avoir chanté un instant à la gloire de notre club légendaire. — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) August 22, 2023

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio pour « violences aggravées au sein d’une enceinte sportive ».