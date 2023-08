Une enquête ouverte après les incidents lors d'Ajaccio-Bordeaux

Un nouveau malheureux évènement à François-Coty.

Après les incidents entre supporters de l’AC Ajaccio et des Girondins de Bordeaux qui ont provoqué l’interruption du match entre les deux équipes pendant plus d’une heure ce lundi, le parquet d’Ajaccio a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « violences aggravées au sein d’une enceinte sportive ». La sûreté départementale d’Ajaccio prendra en main cette affaire, et les images de vidéosurveillance seront utilisées pour identifier les principaux concernés. À peine dix minutes après le coup d’envoi de la rencontre, 64 Ultramarines – pourtant interdits de déplacement mais entrés en douce – se sont manifestés, ce qui a provoqué une très violente bagarre entre supporters ; une échelle, une chaise et un banc ont notamment volé vers les visiteurs.

Match arrêté à Ajaccio, des supporters bordelais ont commencé à chanter, hors parcage. Devbut de bagarre avec ceux d'Ajaccio, la police intervient.#acafcgb pic.twitter.com/gar379eFId — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) August 21, 2023

Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre – et l’utilisation de gaz lacrymogènes – pour faire sortir les Girondins et pouvoir reprendre la rencontre. Huit supporters bordelais, cinq stadiers de l’ACA et le responsable de la sécurité du FCGB ont été blessés selon France Bleu, et cinq personnes ont été envoyées en urgence à l’hôpital d’Ajaccio, rapporte L’Équipe. Le dossier va également être mis en instruction dès mercredi par la commission de discipline de la LFP, précise RMC Sport.

« Le FC Girondins de Bordeaux condamne fermement le non-respect par un groupe isolé de supporters de l’arrêté préfectoral interdisant leur présence au stade Francois-Coty d’Ajaccio, peut-on lire dans un communiqué. Le club est en contact étroit avec la préfecture et les délégués de la Ligue pour permettre leur expulsion, leur sanction, et salue la décision de reprise du match. Le club prendra par la suite toutes les mesures nécessaires pour sanctionner ce comportement inadmissible qui ne reflète en rien la culture des supporters des Girondins. Le club condamne également les violences qui en ont suivi par ailleurs, et fait toute confiance aux autorités pour prendre en conséquence les sanctions qui s’imposent. »

[Communiqué du Club] Le FC Girondins de Bordeaux condamne fermement le non-respect par un groupe isolé de supporters de l’arrêté préfectoral interdisant leur présence au stade Francois-Coty d’Ajaccio. Le Club est en contact étroit avec la préfecture et les délégués de la Ligue… pic.twitter.com/VfVB2YrbQU — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 21, 2023

Et cela ne va pas arranger les dossiers des deux clubs…