Les supporters bordelais interdits de déplacement à Ajaccio trois jours avant le match

Mieux vaut jamais que tard, pour le coup.

En plein mois d’août, certains supporters des Girondins de Bordeaux avaient dû noter sur leur calendrier la date du déplacement à Ajaccio, pour se faire un petit plaisir. Alors que leur club va affronter l’AC Ajaccio lundi (20h45), ces derniers ne pourront pas se rendre au stade François-Coty, à la suite d’un arrêté préfectoral tombé ce vendredi, trois jours seulement avant ce fameux trajet à la logistique particulière.

🚨 [Communiqué officiel] 🔵⚪ Le FC Girondins de Bordeaux a été informé de la publication d’un arrêté préfectoral dans le cadre de la rencontre AC Ajaccio – FC Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT programmée ce lundi 21 août à 20h45. Cet arrêté interdit l’accès au stade… pic.twitter.com/kS0M2luaN7 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 18, 2023

Le FCGB n’a pas manqué de prendre parti pour ses supporters. « Le club regrette naturellement cette décision et surtout son délai très tardif pouvant entraîner des conséquences financières pour celles et ceux qui avaient déjà réservé leur déplacement », indique le communiqué girondin. L’arrêté interdit aux fans girondins le centre-ville ainsi que les infrastructures portuaires et aéroportuaires d’Ajaccio, lundi.

Le dernier déplacement à Pau ayant tourné au carnage, le préfet corse voulait peut-être seulement les épargner.