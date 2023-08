Pau assomme Bordeaux

Pau 3-0 Bordeaux

Buts : Saivet (17e), George (19e) et Boutaïb (73e) pour les Béarnais

Bingourou, ce gourou.

Dans son Nouste Camp, le Pau FC a surpris le grand favori bordelais grâce à un réalisme glacial et une détermination remarquable (3-0). Première lanterne rouge avec leur point de pénalité, les Girondins auront oscillé entre passivité défensive et malchance. La première situation est d’ailleurs pour la recrue slovène Žan Vipotnik, qui tamponne le poteau au lieu de simplement ouvrir son pied (7e). Mais Pau a les crocs, et qui d’autre qu’Henri Saivet, formé au Haillan, pour trouver la lucarne gauche de Rafał Strączek sur un pétard des 25 mètres, à l’équilibre parfait (1-0, 17e). Pas le temps de respirer, que Mayron George résiste et se joue de Harisson Marcelin sur un long ballon dans la profondeur, avant de piquer habilement son ballon après un contrôle de la poitrine (2-0, 19e). Avant la pause, Vipotnik pousse Bingourou Kamara à la claquette (40e), puis Yoann Barbet trouve l’équerre du portier palois, sur coup franc (45e+4).

Au retour des vestiaires, Kamara plonge les Bordelais en dépression. Impérial devant Livolant, il s’envole à nouveau sur une tête de Vipotnik (57e). Alors que les visiteurs atteignent les 75% de possession et obtiennent un penalty suite à un ceinturage hasardeux d’Ousmane Kanté sur Barbet, Kamara repousse la tentative de Vipotnik, bottée à mi-hauteur, sur sa gauche (65e). À la surprise générale, Pau corrige même son voisin. Au premier poteau, Khalid Boutaïb coupe en puissance le centre de Boto, au nez et à la barbe d’un Strączek à la main molle (3-0, 73e).

François Bayrou en slip !

Pau (5-3-2) : B. Kamara – Boto, O. Kanté, Kouassi, Ruiz, Obiang (Nišić, 85e) – Saivet (Ahoussou, 60e), Mohamed, Beusnard (Ros, 84e) – George (Njoh, 67e), Bassouamina (Boutaïb, 66e). Entraîneur : Nicolas Usaï.

Bordeaux (4-2-3-1) : Strączek – Michelin, Marcelin, Barbet, Ekomie (Nsimba, 46e) – Ignatenko (P. Díaz, 66e), Cassubie – Davitashvili (Sissokho, 78e), Weissbeck (Pitu, 78e), Livolant (Badji, 66e) – Vipotnik. Entraîneur : David Guion.

