Laval inarrêtable, Grenoble, Auxerre et Rodez à la fête

Le choc de la soirée avait commencé par un golazo d’Ali Abdi pour des Caennais bien décidés à retrouver leur place sur le podium. Mais Grenoble a des ambitions dans cette saison de Ligue 2, et c’est le buteur maison Pape Meïssa Ba qui s’offre un doublé en trois minutes au retour des vestiaires (1-2). Les Isérois restent deuxièmes puisque devant, Laval n’a pas faibli à Troyes face au Paris FC (0-1). Un corner de Thibaut Vargas pour Elhadji Diaw, combinaison gagnante pour la deuxième fois en trois jours : tout va bien chez les Tango, toujours patrons du championnat.

Dans le haut du tableau toujours, Auxerre a rapidement pris le dessus sur Annecy (4-0). Le centre fort de Gauthier Hein est dévié dans son propre but par Kevin Mouanga, avant que Gideon Mensah ne centre pour la tête de Florian Ayé, impressionnant dans sa détente. Une galette de Hein pour Gaëtan Perrin et un quatrième pion signé Rayan Raveloson viennent rajouter un peu de piquant à ce premier succès de l’AJA à domicile cette saison. Parmi les prétendants à la montée, Guingamp et Bordeaux font partie des mauvais élèves de la soirée, incapables de se départager au Roudourou (0-0). Les tentatives n’auront guère été nombreuses, Rafał Strączek repoussant même le penalty d’Amine El Ouazzani. Tout le contraire d’Angers, à nouveau vainqueur sur la plus petite des marges, encore une fois grâce à un Loïs Diony décidément en feu (0-1). L’ancien Dijonnais est venu punir une équipe de Quevilly-Rouen en grande souffrance d’un très joli but après avoir lobé la sortie à contretemps de Benjamin Leroy.

Rodez grimpe encore, Bastia coule

Un top 5 dans lequel se glisse Rodez, quatrième de Ligue 2 après sa victoire face à une formation troyenne en perdition (2-1). Nicolas Lemaître s’était chargé d’offrir l’ouverture du score sur un plateau à Killian Corredor, avant que Lucas Buades n’inscrive son deuxième but de la saison sur un coup franc contré. La réduction du score de Xavier Chavalerin à la dernière seconde restera anecdotique. Équipes en difficulté toujours, rien ne va plus à Bastia, dépassé à Furiani par Pau (1-4). Un premier but d’Henri Saivet à la conclusion d’une percée de Kenji-Van Boto, un rouge pour Benjamin Santelli après avoir totalement dégoupillé, des buts de Benjamin Bassouamina et Yonis Njoh sur corner devant une défense bien trop passive. Sans compter un bijou de Saivet, buteur d’un lob du milieu de terrain pour éteindre toute rébellion après la réduction du score de Facinet Conte. Malgré un poteau d’entrée d’Anthony Knockaert et l’équerre trouvée par Allan Linguet juste avant de rentrer aux vestiaires, Valenciennes a cédé face à Concarneau sur un penalty de Maxime Etuin (0-1). Enfin, le deuxième score nul et vierge de la soirée est pour Amiens et Ajaccio, malgré la première titularisation d’Andy Caroll et là encore un penalty manqué, par Louis Mafouta.

Caen 1-2 Grenoble

Buts : Abdi (19e) pour Malherbe // Ba (46e et 49e) pour le GF38

Valenciennes 0-1 Concarneau

But : Etuin (31e, SP)

Guingamp 0-0 Bordeaux

Bastia 1-4 Pau

Buts : Conte (62e) pour le Sporting // Saivet (26e et 79e), Bassouamina (54e) et Njoh (82e) pour les Pallois

Expulsion : Santelli (39e) pour le Sporting

Quevilly-Rouen 0-1 Angers

But : Diony (38e)

Expulsion : Cissé (79e) pour QRM

Rodez 2-1 Troyes

Buts : Corredor (52e) et Buades (78e) pour le RAF // Chavalerin (90e+4) pour l’ESTAC

Paris FC 0-1 Laval

But : Diaw (56e)

Amiens 0-0 Ajaccio

Auxerre 4-0 Annecy

Buts : Mouanga (21e, CSC) et Ayé (29e), Perrin (85e) et Raveloson (87e)

