Pronostic Rodez Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre se rapproche de la montée face à Rodez

Rodez, actuellement 7e de la Ligue 2, vise toujours une place qui lui permettrait de participer aux qualifications pour les barrages de la Ligue 1 alors que le club ruthénien a joué le maintien jusqu’à la dernière journée la saison passée. Avec seulement deux points de retard sur le 5e et le 4e du classement, Rodez reste dans la course. Malgré une série récente de deux nuls et deux victoires, l’équipe a subi une défaite le week-end dernier contre Caen, un concurrent direct pour les premières places du championnat, avec un score final de 1-0 concédé à Malherbe.

Après une descente en Ligue 2 il y a seulement un an, Auxerre pourrait faire un retour immédiat dans l’élite. En tête du classement de la deuxième division française, le club a une avance de six points sur son premier poursuivant, Angers. Bien qu’ils aient subi une défaite le week-end dernier contre Quevilly Rouen Métropole (4-3), après une série de trois victoires consécutives, les Auxerrois restent en bonne position pour une remontée en Ligue 1. Ils devraient au moins prendre un point de leur déplacement à Rodez, et un nouveau match à buts est possible.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

