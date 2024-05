Du 14 au 17 mai, le Théâtre de la Villette, en partenariat notamment avec SO FOOT, joue la pièce de Pauline Bureau, « Féminines ». Mais de quoi ça parle ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’équipe féminine du Stade de Reims qui s’était muée en équipe de France et qui avait remporté une coupe de monde féminine en 1978 à Taipei ? Et bien, « Féminines » raconte cette histoire, celle de la première équipe de foot féminine en France dans le années 70.

Mise en scène par Pauline Bureau, « Féminines » est une aventure collective extraordinaire, sportive, joyeuse et politique, où s’enchainent parties de foot sur grand écran et moments de liesse portés par des tubes pop rock.

Et comme le dit France Inter, « Pauline Bureau s’empare avec talent d’un nouveau sujet de société pour en faire un spectacle qui ne sombre pas dans le tragique, il est plein d’espoir, c’est du feel good théâtre et elle s’impose comme l’une des plus grandes metteuses en scène de sa génération… ».

On se voit là-bas ?

Tout public dès 10 ans – Du 14 au 17 mai 2024 – Théâtre de la Villette / 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris / Grande Halle – A partir de huit euros – Durée : 2h05

Plus d’infos ici.