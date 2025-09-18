José Mourinho est officiellement de retour à Benfica

Le plan ne fait que commencer !

Libre depuis son départ de Turquie, où son passage d’un an et deux mois s’était terminé sur une élimination en barrages de Ligue des champions face… à Benfica, José Mourinho reprend du service au Portugal. Il succède à Bruno Lage, remercié après un faux départ en C1, son équipe s’étant fait renverser 3-2 par Qarabağ ce mardi.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Un vrai retour aux sources

Mourinho retrouve le Portugal et le club qui l’a vu débuter comme entraîneur en 2000, à Lisbonne, prenant alors les rênes de sa première équipe professionnelle. Entre-temps, le Special One a parcouru toute l’Europe, cumulant titres et punchlines.

Ce come-back sent autant le souvenir que le défi sportif. Pour son prochain match en Ligue des champions, Benfica affrontera… Chelsea à Stamford Bridge. D’ici là, Mourinho aura trois matchs pour ajuster son équipe et repartir du bon pied dans la compétition.

Place au divertissement.