Benfica montre la porte à Bruno Lage... et attend José Mourinho ?

Benfica montre la porte à Bruno Lage... et attend José Mourinho ?

Jamais deux sans trois.

Après Wolverhampton et Botafogo, Bruno Lage connaît déjà son troisième licenciement en trois ans. La faute à une désillusion majuscule face à Qarabağ, en ouverture de Ligue des champions, ce mardi soir. Menant 2-0 après un quart d’heure de jeu, les Portugais ont été retournés par l’énergie azerbaïdjanaise, pour finir par s’incliner dans les derniers instants (2-3).

Le couperet est tombé dans la foulée avec les mots du directeur sportif Rui Costa devant la presse : « Je tiens à informer tous les supporters de Benfica que nous venons de conclure un accord avec Bruno Lage, qui quitte son poste d’entraîneur de Benfica aujourd’hui. Je tiens à remercier Bruno pour tout ce qu’il a fait pour Benfica et pour son engagement tout au long de cette année au sein de notre club. Malheureusement, le moment est venu et nous comprenons qu’il est temps de changer. » Le bilan n’est pas honteux (46 victoires, 9 nuls, 11 défaites), mais le début de saison n’est pas glorieux.

Un remplaçant déjà trouvé ?

Selon la presse portugaise, notamment A Bola, Rui Costa aurait déjà coché un nom, celui de José Mourinho. Après avoir promené ses carnets de notes dans une bonne dizaine de clubs à travers l’Europe, le Special One pourrait bien boucler la boucle à Lisbonne, là où tout avait commencé pour lui il y a 25 ans. De quoi électriser les supporters, mais aussi les refroidir : à 62 ans, Mourinho traîne tout de même une fâcheuse habitude de finir ses histoires brutalement et semble avoir perdu de sa magie.

Allez, on prend quand même pour le divertissement.

Qarabağ crée l’exploit à Benfica

